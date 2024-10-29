Макар — первый защитник в истории «Колорадо», кто набирал очки в 10 играх на старте сезона

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар установил рекорд «лавин» по играм с набранными очками со старта сезона НХЛ.

В первых 10 встречах 25-летний игрок обороны забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач. Макар набирал баллы во всех 10 играх. В истории НХЛ только три защитника набирали очки в 10+ играх на старте сезона: Бобби Орр (15 игр), Даг Уилсон (10), Ги Лапойнт (10).

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.