Форвард «Нэшвилла» Стэмкос рассказал о матче со своим бывшим клубом «Тампа-Бэй»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался об игре со своим бывшим клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ). Форвард в составе «молний» провёл 16 сезонов.

«Вы видите, с чего всё началось, когда я был 18-летним подростком. Я вырос из мальчишки в мужчину, стал обладателем Кубка Стэнли, мужем и отцом… большая часть моей жизни прошла здесь. Это, безусловно, вызывает эмоции.

Для меня, конечно, это был довольно странный вечер, довольно эмоциональный. Но после того, как состоялось чествование, я погрузился в игру и сосредоточился на том, что мне нужно сделать, чтобы помочь команде победить. Просто сегодня немного не хватило», — приводит слова Стэмкоса сайт НХЛ.