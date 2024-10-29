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Панарин: мне нравится давление, когда был моложе, думал, что хоккей — обычная работа

Панарин: мне нравится давление, когда был моложе, думал, что хоккей — обычная работа
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как относится к давлению на него со стороны.

«Мне нравится давление. Мне нравится, когда люди беспокоятся о моей игре. Я начал уважать это в своей жизни. Когда я был моложе, думал, что это просто обычная работа, никакого давления, просто игра в хоккей. Теперь мне нравится это и с точки зрения давления», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету форварда «Рейнджерс» 15 очков в восьми матчах — шесть шайб и девять результативных передач. В следующей игре «синерубашечники» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз» 30 октября, начало матча в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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