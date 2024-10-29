Голкипер «Тампы» Василевский не проигрывает «Нэшвиллу» почти пять лет

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 3:2.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский совершил по ходу матча 35 спасений.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский одержал над «Нэшвиллом» девятую победу подряд, начиная с декабря 2019 года. Только над «Чикаго Блэкхоукс» у Василевского побед подряд больше — 13, начиная с декабря 2016 года.

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками.