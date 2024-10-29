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Голкипер «Тампы» Василевский не проигрывает «Нэшвиллу» почти пять лет

Голкипер «Тампы» Василевский не проигрывает «Нэшвиллу» почти пять лет
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 09:49     2:0 Чаффи (Пойнт) – 19:24     2:1 О'Райлли (Маршессо, Стэмкос) – 30:19 (pp)     2:2 Нюквист (Стэмкос, Шей) – 38:40     3:2 Пол (Гюнцель) – 63:22    

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский совершил по ходу матча 35 спасений.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский одержал над «Нэшвиллом» девятую победу подряд, начиная с декабря 2019 года. Только над «Чикаго Блэкхоукс» у Василевского побед подряд больше — 13, начиная с декабря 2016 года.

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками.

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