Сушинский назвал четыре команды, которые могут войти в КХЛ

Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное расширение Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что тульский АКМ может подать заявку на вступление в КХЛ.

– Нужна ли тульская команда лиге?

– Почему нет? Российский клуб. Если есть хороший дворец, хорошее финансирование. В Туле, я думаю, тоже любят хоккей и хотят смотреть хоккей хорошего качества. Я за расширение КХЛ. Не только тульский АКМ, но и такие монстры, как «Югра» и новокузнецкий «Металлург», пусть попробуют свои силы в КХЛ.

– Может, стоит заявить вторую питерскую команду в КХЛ?

– Тоже хороший вариант. Есть «Динамо» в Санкт-Петербурге в ВХЛ. Можно сделать второй «Динамо» Санкт-Петербург. Тем более есть где играть. У нас дворцов достаточно. На «Динамо» ходит народ, и в КХЛ будут на них ходить, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».