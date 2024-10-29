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Сушинский назвал четыре команды, которые могут войти в КХЛ

Сушинский назвал четыре команды, которые могут войти в КХЛ
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Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал возможное расширение Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что тульский АКМ может подать заявку на вступление в КХЛ.

– Нужна ли тульская команда лиге?
– Почему нет? Российский клуб. Если есть хороший дворец, хорошее финансирование. В Туле, я думаю, тоже любят хоккей и хотят смотреть хоккей хорошего качества. Я за расширение КХЛ. Не только тульский АКМ, но и такие монстры, как «Югра» и новокузнецкий «Металлург», пусть попробуют свои силы в КХЛ.

– Может, стоит заявить вторую питерскую команду в КХЛ?
– Тоже хороший вариант. Есть «Динамо» в Санкт-Петербурге в ВХЛ. Можно сделать второй «Динамо» Санкт-Петербург. Тем более есть где играть. У нас дворцов достаточно. На «Динамо» ходит народ, и в КХЛ будут на них ходить, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

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