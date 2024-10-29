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В Челябинске перед игрой «Трактор» — «Автомобилист» умер болельщик

Болельщик умер на ледовой арене «Трактор» перед встречей челябинского клуба с «Автомобилистом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в челябинских СМИ появилась информация, что перед игрой одному из болельщиков стало плохо в фойе. Дежурившим медикам не удалось спасти мужчину.

«Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — заявили в ведомстве.

Напомним, во встрече «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.