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В Челябинске перед игрой «Трактор» — «Автомобилист» умер болельщик

В Челябинске перед игрой «Трактор» — «Автомобилист» умер болельщик
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Болельщик умер на ледовой арене «Трактор» перед встречей челябинского клуба с «Автомобилистом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в челябинских СМИ появилась информация, что перед игрой одному из болельщиков стало плохо в фойе. Дежурившим медикам не удалось спасти мужчину.

«Следователем регионального СКР устанавливаются обстоятельства произошедшего, данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — заявили в ведомстве.

Напомним, во встрече «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Голышев) – 00:23 (5x5)     0:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 02:47 (5x5)     1:2 Дронов (Дер-Аргучинцев, Робинсон) – 11:02 (5x4)     1:3 Кузнецов (Валк, Денежкин) – 18:26 (5x5)     2:3 Шаров (Робинсон, Жарков) – 18:41 (5x5)     3:3 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Карпухин) – 26:29 (5x5)     4:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев) – 30:33 (5x5)     4:4 Да Коста (Голышев) – 37:07 (5x5)     4:5 Мэйсек (Воробьёв) – 43:34 (5x5)    
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