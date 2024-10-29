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Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе голкипера Ильи Набокова в СКА

Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе голкипера Ильи Набокова в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в армейский клуб.

— Вратарь Илья Набоков в СКА — есть ли под этим какая-то почва?
— Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции, мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это всё, скажем так, спекуляции, обсуждения, — приводят слова Ротенберга «Известия».

В текущем сезоне Илья Набоков провёл 19 встреч, в которых одержал восемь побед с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,37.

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