Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе голкипера Ильи Набокова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном переходе голкипера «Металлурга» Ильи Набокова в армейский клуб.

— Вратарь Илья Набоков в СКА — есть ли под этим какая-то почва?

— Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции, мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это всё, скажем так, спекуляции, обсуждения, — приводят слова Ротенберга «Известия».

В текущем сезоне Илья Набоков провёл 19 встреч, в которых одержал восемь побед с 92,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,37.