Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Светлов рассказал о главной проблеме «Амура» в сезоне

Сергей Светлов рассказал о главной проблеме «Амура» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о главной проблеме «Амура» в сезоне.

— В чём проблема «Амура»?
— В атаке. Меньше двух голов за игру в КХЛ забивают только «Барыс» и «Амур», не случайно именно там и начались кадровые перестановки.

— К кому претензии?
— В нападении «Амура» есть отличные мастера. Почему им пока не удалось реализовать свои снайперские качества — главный вопрос.

Возьмите, например, Алекса Гальченюка. Этот форвард в НХЛ забивал 30 голов за сезон — очень серьёзный показатель! Насколько понимаю, в нынешней КХЛ нет снайперов с такой статистикой, даже у такой звезды, как Евгений Кузнецов, в лучшем — и как раз чемпионском — сезоне было 27 шайб. А сегодня у Алекса в 20 матчах чемпионата — лишь четыре шайбы, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android