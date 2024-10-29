Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о главной проблеме «Амура» в сезоне.

— В чём проблема «Амура»?

— В атаке. Меньше двух голов за игру в КХЛ забивают только «Барыс» и «Амур», не случайно именно там и начались кадровые перестановки.

— К кому претензии?

— В нападении «Амура» есть отличные мастера. Почему им пока не удалось реализовать свои снайперские качества — главный вопрос.

Возьмите, например, Алекса Гальченюка. Этот форвард в НХЛ забивал 30 голов за сезон — очень серьёзный показатель! Насколько понимаю, в нынешней КХЛ нет снайперов с такой статистикой, даже у такой звезды, как Евгений Кузнецов, в лучшем — и как раз чемпионском — сезоне было 27 шайб. А сегодня у Алекса в 20 матчах чемпионата — лишь четыре шайбы, — цитирует Светлова Russia-Hockey.