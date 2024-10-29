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Экс-форвард «Авангарда» Манукян стал чемпионом Армянской хоккейной лиги с «Пюником»

Экс-форвард «Авангарда» Манукян стал чемпионом Армянской хоккейной лиги с «Пюником»
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«Пюник» впервые в истории выиграл плей-офф Армянской хоккейной лиги. Ереванский клуб стал обладателем Кубка Григория Мкртчяна — 2024, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Армении.

«Пюник» одержал победу в финальной серии со счётом 3-2. Подопечные Игоря Кривых играли с командой «Львы», которая второй год подряд вышла в финал, но не смогла защитить титул.

Самым ценным игроком турнира был признан бывший нападающий «Авангарда» и «Адмирала» Тигран Манукян, ныне выступающий в армянском чемпионате за «Пюник». Он набрал 23 (11+12) очка в семи матчах.

Напомним, ранее стало известно, что сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2025 году.

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