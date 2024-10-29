Плющев: дал бы Мартемьянову доработать, «Амур» может покатиться по наклонной

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова с поста наставника «Амура».

«Я не удивился тому, что Мартемьянова уволили из «Амура». Другое дело, что на протяжении двух последних сезонов он решал проблемы команды и выводил её в плей-офф. С учетом того, что это Хабаровск, это заслуживает большого уважения. Думаю, что бюджетом они не могут равняться с очень многими даже в середине таблицы. А уж какие возникли причины для отставки, я не знаю. Мартемьянов оставлял позади себя в таблице команды с серьёзными амбициями. Нельзя сказать, что они удовлетворительно стартовали. На всё есть причины. Вопросы, наверное, надо было обсуждать с руководством и решать их по ходу дела.

Думаю, что «Амур» ещё немного покатится по наклонной. Я бы лучше проанализировал причины неудач и дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».