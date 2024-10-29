Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: дал бы Мартемьянову доработать, «Амур» может покатиться по наклонной

Плющев: дал бы Мартемьянову доработать, «Амур» может покатиться по наклонной
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова с поста наставника «Амура».

«Я не удивился тому, что Мартемьянова уволили из «Амура». Другое дело, что на протяжении двух последних сезонов он решал проблемы команды и выводил её в плей-офф. С учетом того, что это Хабаровск, это заслуживает большого уважения. Думаю, что бюджетом они не могут равняться с очень многими даже в середине таблицы. А уж какие возникли причины для отставки, я не знаю. Мартемьянов оставлял позади себя в таблице команды с серьёзными амбициями. Нельзя сказать, что они удовлетворительно стартовали. На всё есть причины. Вопросы, наверное, надо было обсуждать с руководством и решать их по ходу дела.

Думаю, что «Амур» ещё немного покатится по наклонной. Я бы лучше проанализировал причины неудач и дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android