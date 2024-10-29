В Чехии назвали экс-хоккеиста КХЛ, кто может быть приглашён в национальную команду

В Чехии считают, что экс-нападающий «Йокерита» и «Барыса» Давид Скленичка может быть приглашён в национальную команду на этап Евротура «Кубок Карьялы». Об этом сообщает издание Idnes со ссылкой на источники.

Напомним, в августе 2022 года представители Чешской федерации хоккея заявляли, что в сборную страны не будут приглашены те, кто выступал в Континентальной хоккейной лиге.

«Я не хотел бы сейчас это комментировать. Спросите меня об этом позже. Правило до сих пор действует, но в основном оно распространяется на игроков, которые сейчас находятся в КХЛ», — заявил генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Шлегер.

Сейчас Скленичка выступает за швейцарский ХК «Лозанна».

Этап Евротура «Кубок Карьялы» пройдёт в Финляндии с 7 по 10 ноября.