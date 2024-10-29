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«Сумасшедшие два дня». Рукавишников рассказал об обмене из «Спартака» в «Сибирь»

«Сумасшедшие два дня». Рукавишников рассказал об обмене из «Спартака» в «Сибирь»
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Защитник «Сибири» Роман Рукавишников прокомментировал свой обмен из «Спартака» в новосибирский клуб.

— Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»?
— Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в распоряжении «Химика». Затем поставили подписи в документах. Мне тогда сказали, что вечером следующего дня нужно быть в распоряжении «Сибири» в Петербурге. Буквально за день собрал вещи в Воскресенске, всё перевёз домой. Затем собрался, сел на поезд и приехал сюда, в Петербург. Были сумасшедшие два дня. Эмоции, конечно, положительные от этого, был очень рад вернуться в КХЛ. Но при этом была суета, — сказал Рукавишников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Рукавишниковым читайте на «Чемпионате»:
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
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