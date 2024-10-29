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«Даже не хочу говорить об этом». Рукавишников — о попадании в список отказов в «Спартаке»

«Даже не хочу говорить об этом». Рукавишников — о попадании в список отказов в «Спартаке»
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Защитник «Сибири» Роман Рукавишников прокомментировал попадание в список отказов в «Спартаке».

— Какие ощущения от первого матча в КХЛ после такого перерыва?
— Разговоры шли ещё с июля, просто были определённые условия, которые не позволяли вернуться. Всё это время я работал, постоянно готовился вернуться. Впечатления положительные. Отдельное спасибо хочу сказать штабу воскресенского «Химика», всем ребятам. Ко мне там относились тепло, всё было хорошо.

— Если расторжение контракта со СКА не стало удивлением, то что скажете о ситуации, в которой вы оказались в «Спартаке»?
— Не хочу комментировать эту ситуацию, если честно. (после паузы) Такая сложилась ситуация. Даже не хочу говорить об этом, — сказал Рукавишников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Рукавишниковым читайте на «Чемпионате»:
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
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