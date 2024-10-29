Рукавишников: с весны не было ни одного личного разговора с Жамновым. Даже не попрощались

Защитник «Сибири» Роман Рукавишников заявил, что не разговаривал с главным тренером «Спартака» Алексеем Жамновым по поводу ситуации хоккеиста с попаданием в список отказов красно-белых. В нынешнем сезоне защитник выступал за «Химик» (ВХЛ), проведя 17 матчей и забросив одну шайбу при показателе полезности «+3».

— Были ли у вас разговоры с Алексеем Жамновым во время этой ситуации?

— Нет, ни одного личного разговора. Последний раз поговорили в конце плей-офф, с тех пор больше не общались.

— С вами даже не попрощались?

— Нет, — сказал Рукавишников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.