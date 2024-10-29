«Так решили». Рукавишников о расторжении четырёхлетнего контракта со СКА после одного года

Защитник «Сибири» Роман Рукавишников рассказал о расторжении четырёхлетнего контракта со СКА после одного года.

— Ваш четырёхлетний контракт со СКА был расторгнут после всего одного сезона. Не осталось осадка?

— Тут нечего комментировать. Такие вещи случаются. Поэтому нельзя сказать, что я к этому не был готов. Неожиданностью для меня это тоже не было, потому что я играл очень мало. Так решили, — сказал Рукавишников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В нынешнем сезоне защитник выступал за «Химик» (ВХЛ), проведя 17 матчей и забросив одну шайбу при показателе полезности «+3». За «Сибирь» игрок обороны провёл один матч, где отдал результативную передачу.