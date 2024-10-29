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Экс-защитник «Спартака» оценил успехи Максима Цыплакова в НХЛ

Экс-защитник «Спартака» оценил успехи Максима Цыплакова в НХЛ
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Защитник «Сибири» Роман Рукавишников оценил успехи нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова в НХЛ.

— Следите ли за успехами Максима Цыплакова в НХЛ?
— Очень рад, что он закрепился в основном составе «Айлендерс». Желаю ему только удачи, чтобы он продолжал в том же духе и наращивал темп, — сказал Рукавишников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

26-летний Максим Цыплаков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл восемь матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. В минувшем сезоне Цыплаков сыграл за «Спартак» 76 матчей, где набрал 51 (33+18) балл.

Полную версию эксклюзивного интервью с Романом Рукавишниковым читайте на «Чемпионате»:
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
Эксклюзив
«Были условия, которые не позволяли вернуться в КХЛ». Интервью с новичком «Сибири»
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