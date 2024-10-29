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Роман Ротенберг рассказал, почему СКА не меняет вратаря Никиту Серебрякова

Роман Ротенберг рассказал, почему СКА не меняет вратаря Никиту Серебрякова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему армейский клуб не меняет вратаря Никиту Серебрякова, который не попадает в заявку команды на игры.

— Когда может вернуться Серебряков? Есть ли шансы на то, что он вернётся в состав? Почему вы не меняете его?
— Он тренируется. Надо работать. Всё через работу. Мы готовим Никиту. Готовим Пашу Мойсевича. Готовим Плешкова. Готовим Заврагина. Мы всех готовим.

— Если не попадаешь в заявку, то это бьёт по моральному состоянию гораздо тяжелее, чем игра в запасе, например. А он даже в заявку не попадает.
— Знаете, мне рассказывал Владислав Третьяк, как его тренировал Анатолий Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка — до потери сознания. И это даёт результат. Были другие времена. Ну Тарасов же нашёл Третьяка, он его сам нашёл, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих.

В итоге Третьяк стал лучшим вратарём в мире за счёт тренировочного процесса и правильного подхода. Любой игрок за счёт правильного тренировочного процесса может выйти на совершенно другой уровень. Мы к этому сейчас и стремимся с нашими вратарями и с нашими игроками в целом, — приводят слова Ротенберга «Известия».

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