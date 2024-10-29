«Считаю, что я в порядке, лучший в мире». Евгений Кузнецов — о своей игре за СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил свою игру в последних матча сезона КХЛ. 32-летний форвард за восемь последних встреч набрал 12 очков. Он забросил семь шайб и сделал пять голевых передач.

— В последних матчах 27 голов. Это тот СКА, который мы ждали с лета?

— Не знаю, но мы действительно пытаемся играть в атаку, на партнёра. Забивать много — это хорошо, осталось только в обороне немного подвинтить. Наконец‑то дождался паса, приятно такие забивать (улыбается).

— После травмы вы много забиваете, отдаёте. Вышли на тот уровень формы, который необходим?

— Я считаю, что я в порядке. Лучший в мире (смеётся)! Но вообще я никогда в карьере не гнался за голами, передачами. Вот команда выигрывает — это да, это самое главное. Знаю, что вот Васе (Глотову) важно забивать, он стремится к этому. Приятно смотреть, когда человек много работает, нацелен на голы и у него получается. Это мотивирует остальных партнёров, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».