Владимир Плющев: вопрос прихода клубов из ОАЭ, Сербии показной

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможное расширение Континентальной хоккейной лиги.

«КХЛ может расширяться, но должен быть чёткий переход между высшими и низшими лигами, определённый регламентом. Это нужно для того, чтобы сохранялась спортивная составляющая.

Знаю, что обсуждается вопрос то с ОАЭ, то с сербами, то ещё с кем-то. Считаю, что это показные вещи, потому что к спортивной составляющей это не имеет отношения. Конкуренция в лиге должна быть и должна способствовать повышению уровня мастерства у хоккеистов и зрительскому интересу. Я за такую систему, при которой команды бы вылетали из лиги, а потом зарабатывали право вернуться по спортивным показателям, а не по каким-то другим. КХЛ – это бизнес-проект. Те решения, которые лига принимает, идут вразрез спортивным интересам», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что тульский клуб АКМ может подать заявку на вступление в КХЛ.