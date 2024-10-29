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Нападающий минского «Динамо» назвал слабую сторону «Северстали» в преддверии игры

Нападающий минского «Динамо» назвал слабую сторону «Северстали» в преддверии игры
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Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов поделился ожиданиями от матча с череповецкой «Северсталью». Игра пройдёт сегодня, 29 октября, в Череповце.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие плюсы и минусы мы знаем о сопернике?
— Это быстрая и молодая команда, играет всегда в давление и много забивает. Скорее всего, слабым местом «Северстали» будет оборона. Последнее время у нас с голами не очень, но надеюсь, сегодня прорвёт. С «Северсталью» надо активнее играть, навязывать свою игру. Также реализовывать своё большинство — и всё, — приводит слова Горбунова Sport5.by.

Минчане с 21 очком в активе занимают восьмое место в таблице Запада. «Северсталь» с 24 баллами располагается на пятой строчке Запада.

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