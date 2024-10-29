Назаров назвал один из главных плюсов регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025

Известный тренер Андрей Назаров назвал один из главных плюсов регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона.

«Нынешний регулярный чемпионат радует своей результативностью. И, конечно, молодёжью. Вижу, как развиваются российские ребята, как им доверяют. Особенно отмечу вратарей. Во многих топ-клубах не боятся делать ставку на совсем юных парней, и это даёт результат. Всегда говорил, что отечественная вратарская школа голкиперов одна из сильнейших в мире. Это влияет на популяризацию лиги, матчи КХЛ смотрят во всём мире.

Спасибо и нашим друзьям-партнёрам, которые всегда могут и хотят помочь. Ведь у нас есть не только недруги, но и близкие дружественные страны, готовые подставить плечо. Только объединившись вокруг нашего национального лидера, мы можем двигаться вперёд. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.