«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 октября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Уфимский клуб после 16 проведённых матчей набрал 20 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» с 19 очками после 19 встреч находится на восьмом месте в таблице Востока.

Для команд эта встреча первая в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.