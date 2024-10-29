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Салават Юлаев — Адмирал: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 29 октября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уфимский клуб после 16 проведённых матчей набрал 20 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал» с 19 очками после 19 встреч находится на восьмом месте в таблице Востока.

Для команд эта встреча первая в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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