«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 октября, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду дальневосточный «Адмирал». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уфимский клуб после 16 проведённых матчей набрал 20 очков. Подопечные Виктора Козлова располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
«Адмирал» с 19 очками после 19 встреч находится на восьмом месте в таблице Востока.
Для команд эта встреча первая в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.