Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: сейчас «Амур» выглядит отвратительно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: сейчас «Амур» выглядит отвратительно
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова с поста главного тренера «Амура».

«Это напрашивалось. А чего дальше ждать? Команда не забивает, имея неплохой на бумаге состав, не выглядит так, как ожидается. От «Амура» ждут выхода в плей-офф, борьбы за Кубок Гагарина, но сейчас он выглядит отвратительно. Спрос не только с Мартемьянова, со всех игроков, тренеров. Но решили поменять тренера», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными баллами, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.

Материалы по теме
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Эксклюзив
«Если у каждого свой хоккей, сложно чего-то добиться». Мартемьянов — об уходе из «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android