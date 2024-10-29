Двукратный обладатель Кубка Гагарина: сейчас «Амур» выглядит отвратительно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал отставку Андрея Мартемьянова с поста главного тренера «Амура».

«Это напрашивалось. А чего дальше ждать? Команда не забивает, имея неплохой на бумаге состав, не выглядит так, как ожидается. От «Амура» ждут выхода в плей-офф, борьбы за Кубок Гагарина, но сейчас он выглядит отвратительно. Спрос не только с Мартемьянова, со всех игроков, тренеров. Но решили поменять тренера», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне после 20 сыгранных матчей «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными баллами, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.