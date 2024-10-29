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Заслуженный тренер России оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ

Заслуженный тренер России оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ. Напомним, ранее о такой вероятности сообщалось в СМИ.

«Я только положительно отношусь к этой инициативе. Как раз в одной конференции на одну команду меньше. Тула вот сможет уплотнить её. Регион хорошо развивается, ресурсы есть, почему бы и нет. Бывший губернатор Дюмин многое сделал там для спорта и хоккея в частности. Мы это можем видеть по молодёжной сборной, которая проводит там матчи. Интерес к хоккею у местных жителей большой, инфраструктура есть. Думаю, там серьёзно относятся к вступлению в КХЛ, наверняка всё под контролем, в том числе финансовая составляющая. Так что могу только приветствовать эту инициативу», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне ВХЛ АКМ располагается на седьмой строчке в сводной турнирной таблице, набрав 26 очков после 19 встреч.

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