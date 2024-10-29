«Будет здорово устроить шоу в последний раз». Флёри — о возможной игре в Питтсбурге

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от гостевой встречи с «Питтсбург Пингвинз». Если голкипер сыграет, вероятно, эта встреча станет последней для него в Питтсбурге, где он провёл 13 сезонов. Напомним, хоккеист заявлял, что нынешний сезон станет для него последним.

«Иногда мне кажется, что с возрастом я становлюсь немного мягче в эмоциональном плане, чем раньше (смеётся). Я думаю, стоит сделать глубокий вдох, осмотреться, хорошенько осмотреться вокруг. Приятные воспоминания о Питтсбурге. Мне очень повезло, что я играл здесь так долго. У меня много хороших сувениров с этого места. Будет приятно сделать это ещё раз.

Очевидно, я хочу играть хорошо, я хочу добиться успеха. В последний раз показать здесь хорошее шоу. Но также помочь своей команде. Я не хочу отвлекаться от игры, но в то же время хочу насладиться ею. У меня здесь моя семья, несколько друзей, моя мама. Это будет нечто особенное», — приводит слова Флёри пресс-служба «Питтсбурга».

Игра «Питтсбург» — «Миннесота» состоится 30 октября и начнётся в 2:00 мск.