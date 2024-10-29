Защитник СКА: не ожидали таких кричалок от фанатов «Спартака»
Поделиться
Защитник СКА Сергей Сапего высказался о кричалках «Спартака» в очном матче команд.
— Тех кричалок от фанатов «Спартака», которые были на игре в Москве, вы ожидали?
— Ну таких, которые были, нет. Но мы знаем, что на играх со «Спартаком» всегда шумно. Отчасти, возможно, и да. Но не такого большого шума.
— Но всё равно такое неприятно слышать в свой адрес?
— Конечно, неприятно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от всего этого и делать то, что должен, — цитирует Сапего «Спорт день за днём».
Игра СКА со «Спартаком» состоялась 25 октября в Москве. Армейцы одержали волевую победу со счётом 5:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5) 2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5) 2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5) 2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5) 2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4) 2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5) 2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)
Комментарии
- 29 октября 2024
-
14:49
-
14:46
-
14:33
-
14:16
-
14:00
-
13:45
-
13:26
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:32
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:16
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:27
-
09:10
-
08:52
-
08:34
-
08:17
-
08:04
-
07:44
-
07:10
-
06:55
-
06:51
-
06:39
-
06:10