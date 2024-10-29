Защитник СКА: не ожидали таких кричалок от фанатов «Спартака»

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о кричалках «Спартака» в очном матче команд.

— Тех кричалок от фанатов «Спартака», которые были на игре в Москве, вы ожидали?

— Ну таких, которые были, нет. Но мы знаем, что на играх со «Спартаком» всегда шумно. Отчасти, возможно, и да. Но не такого большого шума.

— Но всё равно такое неприятно слышать в свой адрес?

— Конечно, неприятно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от всего этого и делать то, что должен, — цитирует Сапего «Спорт день за днём».

Игра СКА со «Спартаком» состоялась 25 октября в Москве. Армейцы одержали волевую победу со счётом 5:2.