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Защитник СКА: не ожидали таких кричалок от фанатов «Спартака»

Защитник СКА: не ожидали таких кричалок от фанатов «Спартака»
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Защитник СКА Сергей Сапего высказался о кричалках «Спартака» в очном матче команд.

— Тех кричалок от фанатов «Спартака», которые были на игре в Москве, вы ожидали?
— Ну таких, которые были, нет. Но мы знаем, что на играх со «Спартаком» всегда шумно. Отчасти, возможно, и да. Но не такого большого шума.

— Но всё равно такое неприятно слышать в свой адрес?
— Конечно, неприятно. Но стараешься концентрироваться на игре, отключаться от всего этого и делать то, что должен, — цитирует Сапего «Спорт день за днём».

Игра СКА со «Спартаком» состоялась 25 октября в Москве. Армейцы одержали волевую победу со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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