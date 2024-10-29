The Hockey Writers: вратари «Филадельфии» сейчас одни из худших в истории НХЛ

Журналист Джастин Джампьетро в статье на сайте The Hockey Writers оценил игру голкиперов «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, Алексея Колосова и Самуэля Эрссона.

«На данный момент вратарские проблемы «Филадельфии» достигли исторических высот. Вратари «Флайерз» — одни из худших в истории НХЛ. За последние 46 игр их процент отражённых бросков составил всего 85. Я посмотрел на последние 46 матчей каждой команды в истории НХЛ с тех пор, как отслеживалась статистика, и «лётчики» расположились на последнем месте по этому показателю. Отсутствие таланта больше не является допустимым объяснением этого явления.

Прямо сейчас дуэт «Флайерз» (трио, если вы хотите включить в него Ивана Федотова) — это Эрссон и Колосов. У первого были свои яркие моменты в прошлом. У него довольно высокий потолок, он способен выигрывать матчи, даже когда его команда испытывает трудности в нападении. Он часто был самым ценным игроком «лётчиков» в ноябре, декабре и январе прошлого сезона, но после этого стал не таким уж ценным. Разумно возлагать на него надежды, но 25-летнему игроку придётся начать играть более последовательно.

Колосов впервые вышел в стартовом составе «Филадельфии» 27 октября с «Монреаль Канадиенс», отразив 20 из 24 бросков. В игре 22-летнего белоруса были яркие моменты. Он может стать хорошим бэкапом, чтобы помочь решить некоторые проблемы «Флайерз».

Пока вратари «Филадельфии» отражают в среднем 85 бросков из 100, команда скорее близка в выбору в первом раунде на драфте, чем к плей-офф. Их последним шансом может стать рост Колосова. Возможно, он сможет снять часть давления с Эрссона», — сказано в статье.