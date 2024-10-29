На сайте мэра Москвы Сергея Собянина была представлена визуализация новой ледовой арены ХК ЦСКА.

Фото: www.sobyanin.ru

По данным телеграм-канала «Стройки и точка», общая площадь многофункционального спортивного комплекса составит около 174 000 м². В комплексе разместятся арена-трансформер вместимостью не менее 10 тыс. зрителей, музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА, тренировочная база с двумя катками и ареной вместимостью около 2500 человек, а также школа олимпийского резерва.

Проектом предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий.

Новая арена будет построена по адресу: Ленинградский проспект, вл. 39.

Проект уже получил положительное заключение проектной документации.