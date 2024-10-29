«Адмирал» арендовал у «Нефтехимика» 20-летнего нападающего

«Адмирал» арендовал у «Нефтехимика» нападающего Рауля Якупова. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

20-летний Рауль является воспитанником нижнекамского хоккея. За его плечами 172 игры в МХЛ, где он заработал 158 (88+70) очков, 19 игр в ВХЛ (девять голов и три передачи), а также Якупов сыграл 30 матчей в КХЛ. За «Нефтехимик» забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

«Адмирал» с 19 очками после 19 встреч находится на восьмом месте в таблице Востока. «Нефтехимик» после 21 встречи имеет в активе 21 балл и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.