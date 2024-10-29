Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина голкипер Шарыченков подписал контракт с «Торпедо»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Шарыченков подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. С «Торпедо» Шарыченков подписал двусторонний контракт.

В сезоне-2012/2013 Александр завоевал свой первый Кубок Гагарина с московским «Динамо». Позднее к этому трофею он добавил ещё два – теперь уже в качестве вратаря «Ак Барса» и ЦСКА. Также вызывался в сборную России на различные международные турниры.

В прошлом сезоне вратарь провёл за ЦСКА 12 матчей, выиграв пять из них с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,44.

ЦСКА расторг контракт с вратарём 1 февраля 2024 года.