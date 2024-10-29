Двукратный обладатель Кубка Стэнли Зубов рассказал, что отличает Мичкова от других игроков

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал про отличительные черты российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Он нацелен на результат и постоянно хочет забивать и побеждать. Нацеленность Мичкова на результативность отличает его от многих других игроков, которые часто ищут дополнительные передачи или не решаются воспользоваться возможностями.

Наша команда [«Сочи»] сейчас испытывает трудности, потому что ребята иногда ищут лишние передачи. Мы не используем возможности для создания голевых моментов — в отличие от Мичкова, конечно. Он очень сосредоточен на этом.

Несмотря на шумиху вокруг творческого стиля Мичкова, результаты на табло остаются первостепенными», — приводит слова Зубова RG.