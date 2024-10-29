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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Зубов рассказал, что отличает Мичкова от других игроков

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Зубов рассказал, что отличает Мичкова от других игроков
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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов рассказал про отличительные черты российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Он нацелен на результат и постоянно хочет забивать и побеждать. Нацеленность Мичкова на результативность отличает его от многих других игроков, которые часто ищут дополнительные передачи или не решаются воспользоваться возможностями.

Наша команда [«Сочи»] сейчас испытывает трудности, потому что ребята иногда ищут лишние передачи. Мы не используем возможности для создания голевых моментов — в отличие от Мичкова, конечно. Он очень сосредоточен на этом.

Несмотря на шумиху вокруг творческого стиля Мичкова, результаты на табло остаются первостепенными», — приводит слова Зубова RG.

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