Кузнецов: если кого-то из СКА обижают, сначала встаём друг за друга, потом уже разбираемся

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о кричалках фанатов «Спартака» в очном матче команд.

— Не слышали, что конкретно кричали фанаты «Спартака» в адрес СКА?

— Блин, мне кажется, это история из серии противостояния Москвы и Питера: дерби «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — СКА, всё, что с этим связано. Куда бы ни приехала наша команда, она — раздражитель, это нормально, мы должны это понимать, быть сильными. Если кого-то обижают, в первую очередь встаём друг за друга, потом уже разбираемся, кто прав, кто виноват. Но сначала заступаемся за своего, защищаем друг друга, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

Игра СКА со «Спартаком» состоялась 25 октября в Москве. Армейцы одержали волевую победу со счётом 5:2.