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Кузнецов: если кого-то из СКА обижают, сначала встаём друг за друга, потом уже разбираемся

Кузнецов: если кого-то из СКА обижают, сначала встаём друг за друга, потом уже разбираемся
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов ответил на вопрос о кричалках фанатов «Спартака» в очном матче команд.

— Не слышали, что конкретно кричали фанаты «Спартака» в адрес СКА?
— Блин, мне кажется, это история из серии противостояния Москвы и Питера: дерби «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — СКА, всё, что с этим связано. Куда бы ни приехала наша команда, она — раздражитель, это нормально, мы должны это понимать, быть сильными. Если кого-то обижают, в первую очередь встаём друг за друга, потом уже разбираемся, кто прав, кто виноват. Но сначала заступаемся за своего, защищаем друг друга, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».

Игра СКА со «Спартаком» состоялась 25 октября в Москве. Армейцы одержали волевую победу со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Порядин (Морозов) – 12:40 (5x5)     2:0 Филин (Усманов) – 18:50 (5x5)     2:1 Кузнецов (Зайцев, Плотников) – 25:43 (5x5)     2:2 Бардаков (Воробьёв, Григоренко) – 26:10 (5x5)     2:3 Глотов (Деанджело, Грицюк) – 30:43 (5x4)     2:4 Плотников (Никишин, Демидов) – 42:14 (5x5)     2:5 Галенюк (Бардаков, Воробьёв) – 45:58 (5x5)    
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