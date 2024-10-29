Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд ответил на вопрос, выглядит ли сейчас «Трактор» претендентом на Кубок Гагарина.

— Сейчас, конечно, рано об этом говорить, но на данный момент «Трактор» выглядит как реальный претендент на Кубок Гагарина?

— Сегодня — да. Сегодня. Но мы же не знаем, что будет завтра. Вон, «Авангард» с Ткачёвым и «Авангард» без Ткачёва — это же совершенно разный «Авангард». Поэтому может произойти всё что угодно.

Если мы даже вспомним финал прошлого года, 80% специалистов считали, что выиграет «Локомотив». А вышло что? Как ни странно, у них там лишние дни отдыха, и, видимо, тренеры неправильно спланировали подготовку — и проиграли финал. Одна из версий. Я к чему это говорю: даже у «Локомотива» в том году всё было хорошо. Ну, за исключением ситуации с Шалуновым. Но они проиграли 0-4 — в одну калитку практически. Хотя считались фаворитами. То есть то, что «Трактор» сейчас играет хорошо, конечно, не гарантируем им такой же успешный результат в плей-офф, но, безусловно, он один из фаворитов. Чего ж нет? — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.