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Черных — о голкипере СКА Заврагине: у него большое будущее, станет прославлять нашу страну

Черных — о голкипере СКА Заврагине: у него большое будущее, станет прославлять нашу страну
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Представитель агентства WINNERS Александр Черных высоко оценил игру и перспективы 19-летнего голкипера Егора Заврагина за СКА. В межсезонье голкипер пополнил состав петербургского клуба в результате обмена с «Югрой», а начал сезон в «Сочи».

«Понятно, что в СКА эмоциональная нагрузка и давление из-за результата серьёзнее, чем в «Сочи». Егор — молодой пацан, и, если он сможет вытянуть — будет большой молодец. У меня нет сомнений, что впереди у него большое будущее и этот парень будет прославлять нашу страну своей игрой. Это видно по его задаткам мастерства и по тому, как он тренируется и как подходит к работе. Об этом говорили и его тренеры в «Югре», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Заврагин провёл за СКА семь матчей, в которых отразил 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.

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