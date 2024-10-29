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Потапов: Никитин хочет привести «Локомотив» к чемпионству, сейчас у них есть всё для этого

Потапов: Никитин хочет привести «Локомотив» к чемпионству, сейчас у них есть всё для этого
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о продлении «Локомотивом» контракта с главным тренером Игорем Никитиным на два сезона.

«Локомотив» не будет давать нам каких-то сюрпризов. Они продолжат идти, всех сметая. Никитин хочет привести команду к чемпионству, хочет, чтобы в лиге был новый чемпион. В прошлом году чуть-чуть не получилось, сейчас у них есть всё для этого. После удачного сезона команда не снижает планку», — приводит слова Потапова официальный сайт КХЛ.

Под руководством Никитина в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4. На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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