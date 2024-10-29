КХЛ объявила о переносе матча «Барыс» — «Автомобилист»

КХЛ объявила о переносе встречи «Барыс» — «Автомобилист», которая должна был состояться 3 января 2025 года. Матч перенесён на 7 января.
«В связи с обращением ХК «Автомобилист» и по согласованию с ХК «Барыс», Лига в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ перенесла матч №456 «Барыс» — «Автомобилист» с 3 января 2025 года на 7 января 2025 года», — говорится в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» после 19 проведённых матчей занимает последнее место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» в текущем сезоне провёл 20 матчей и на данный момент занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.