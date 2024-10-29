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Майоров — о расширении КХЛ: у нас, видимо, стоит задача догнать и перегнать Америку

Майоров — о расширении КХЛ: у нас, видимо, стоит задача догнать и перегнать Америку
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ. Напомним, ранее о такой вероятности сообщалось в СМИ.

«Вчера прочитал об этом публикацию. Нужно понимать, что возникает много вопросов. Например, о стадионе. Там трибуны на три тысячи зрителей, это слишком мало. Плюс говорят, неудобно смотреть хоккей. Много и других возможных проблем. Если Туле удастся их решить, тогда почему бы и нет. У нас никогда не было в высшей лиге команды из этого региона. Другое дело, удастся ли решить все вопросы, в том числе со стадионом, за несколько месяцев?

Что касается расширения лиги, то у нас, видимо, стоит задача догнать и перегнать Америку. Сколько там в НХЛ команд – 32? Хотя действительно, у нас в одной из конференций как раз пустует место, было бы удобнее, будь там на один клуб больше», – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне ВХЛ АКМ располагается на седьмой строчке в сводной турнирной таблице, набрав 26 очков после 19 встреч.

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