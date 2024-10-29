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Защитник «Амура» Яков Рылов достиг отметки в 1000 матчей в чемпионатах страны

Защитник «Амура» Яков Рылов достиг отметки в 1000 матчей в чемпионатах страны
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Сегодня, 29 октября, в Москве начался матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и хабаровским «Амуром». В составе хабаровской команды в этой встрече играет защитник Яков Рылов, для которого этот матч стал 1000-м в чемпионатах страны.

39-летний игрок обороны стал 21-м хоккеистом, сыгравшим 1000 матчей на высшем уровне чемпионатов страны. В активе Рылова 1000 игр, из которых 805 пришлись на КХЛ и 195 – на Суперлигу. Рылов выступал за московское «Динамо» (345), «Автомобилист» (19), «Ак Барс» (128), «Амур» (83), «Металлург» (64), «Нефтехимик» (11), «Спартак» (132), ЦСКА (218).

Первая тройка по количеству матчей в чемпионатах страны выглядит следующим образом: 1324 – Зарипов Данис, 1203 – Атюшов Виталий и 1180 – Попов Александр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Римашевский (Ильенко) – 13:34 (5x5)    
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