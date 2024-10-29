Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: прошлый сезон сильно добавил команде уверенности

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек заявил, что успех в прошлом сезоне добавил команде уверенности. В прошлом сезоне екатеринбургский клуб стал обладателем бронзовых медалей, уступив в полуфинале будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.

— Ваша команда стала сильнее, по сравнению с прошлым сезоном?

— У нас не было серьёзных изменений в составе, и мы продолжаем придерживаться своей системы. В этом сезоне всё пока складывается хорошо, и нам нужно становиться всё лучше и лучше.

— Прошлый сезон, когда удалось дойти до полуфинала Кубка Гагарина, добавил команде опыта?

— Когда далеко проходишь в плей-офф, это сильно добавляет команде уверенности. Ты чувствуешь, что можешь выиграть в любом матче, если все будут соревноваться на должном уровне. В прошлом сезоне мы сделали важный шаг вперёд, и сейчас нам нужно продолжать в том же духе, — цитирует Мэйсека «РБ Спорт».

«Автомобилист» в текущем сезоне провёл 20 матчей и на данный момент занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.