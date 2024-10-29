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Сергей Коньков назвал двух главных фаворитов на Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ

Сергей Коньков назвал двух главных фаворитов на Кубок Гагарина в текущем сезоне КХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Сергей Коньков назвал двух фаворитов на Кубок Гагарина в текущем сезоне. На данный момент «Трактор» и «Локомотив» возглавляют свои конференции.

«В случае с «Трактором» удачную игру предопределила работа тренерского штаба, которому удалось поставить игру. «Трактор», наравне с «Локомотивом», в новом сезоне главный претендент на Кубок Гагарина. Об этом можно судить по качеству игры и результатам, которые есть сейчас у команд. В этом заслуга тренерских штабов. Они сумели объединить коллективы и донести свои требования. «Трактор» в нынешнем сезоне как никогда близок к большим свершениям, и он доказывает это своей игрой. В Челябинске монолитная команда с отличными игроками. У неё очень хорошие перспективы», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Клубы встречались между собой в полуфинале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, где ярославский клуб оказался сильнее в серии из четырёх матчей.

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