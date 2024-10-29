«Куньлунь» прервал пятиматчевую серию поражений, всухую обыграв «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Куньлунем». Победу в упорной встрече одержал китайский клуб со счётом 2:0.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье, которому ассистировал Иэн Маккошен. В третьем периоде хозяева тщетно пытались отыграться, но пробить вратаря Джереми Смита хоккеистам «Барыса» не удалось. В концовке голом в пустые ворота отметился Дойл Сомерби.

Таким образом, «Куньлунь» прервал пятиматчевую серию поражений. «Барыс» впервые за последние три матча уступил. Следующий матч между этими командами состоится 19 декабря на площадке китайского клуба.