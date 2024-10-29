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Салават Юлаев — Адмирал, результат матча 29 октября, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты уфимской команды со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Ливо (Шаров) – 03:58 (5x3)     2:0 Ремпал (Тодд) – 20:44 (5x5)     2:1 Сошников (Шэн, Гутик) – 57:07 (5x4)    

На четвёртой минуте матча голом в формате «5 на 3» счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передачи Александра Шарова. На первой минуте второго периода удвоил преимущество хозяев Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой получил в конце третьего периода двойной малый штраф за удар концом клюшки. «Адмирал» реализовал большинство, отличился Никита Сошников.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

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