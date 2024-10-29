«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты уфимской команды со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча голом в формате «5 на 3» счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передачи Александра Шарова. На первой минуте второго периода удвоил преимущество хозяев Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой получил в конце третьего периода двойной малый штраф за удар концом клюшки. «Адмирал» реализовал большинство, отличился Никита Сошников.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.