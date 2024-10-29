Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков.

Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф. Вадим забросил 291 шайбу и отдал 638 результативных передач. На счету Мозякина 928 (419+509) очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Шипачёв также установил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001). Вадим проводит свой 1006-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Шипачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Также он – лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 9 (2+7) очков в 19 матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2-й период
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 06:05 (5x5)     2:0 Чуркин – 06:18 (5x5)     2:1 Мороз (Шипачёв, Мелош) – 08:55 (5x5)    
Материалы по теме
Главный рекордсмен в истории КХЛ! Как Шипачёв стал живой легендой российского хоккея
Главный рекордсмен в истории КХЛ! Как Шипачёв стал живой легендой российского хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android