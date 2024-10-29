Президент КХЛ поздравил Вадима Шипачёва с установлением нового бомбардирского рекорда лиги

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с установлением нового бомбардирского рекорда в истории лиги. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина и набрал 929 очков.

«Поздравляем Вадима Шипачёва с новым рекордом результативности КХЛ, символично, что он сделал это в родном городе. Вадим долгие годы остаётся одним из лучших игроков Лиги, за какую бы команду ни выступал. Его высокий игровой интеллект доставляет огромное удовольствие болельщикам и всем любителям хоккея, вне зависимости от клубных пристрастий. И звание лучшего бомбардира КХЛ всех времён — важная строчка в списке достижений Вадима, где есть два Кубка Гагарина, победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Не так давно рекорд, принадлежавший Сергею Мозякину, казался вечным. Сегодня Вадим задал новую планку, которую ещё будет приподнимать с каждым следующим набранным очком», – цитирует Морозова пресс-служба лиги.

Вадим забросил 291 шайбу и отдал 638 результативных передач. Шипачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014).