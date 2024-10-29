Роман Ротенберг поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом по очкам в истории КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с новым рекордом по очкам в истории КХЛ. 37-летний форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина и набрал рекордные 929 очков в истории лиги.

«Снова поздравляем Вадима Шипачёва! Недавно он провёл тысячный матч в КХЛ, затем побил рекорд Евгения Бирюкова по количеству игр в лиге, и вот теперь — новое достижение, самое долгожданное. Вадим набрал 929 очков и обошел нашу другую легенду — Сергея Мозякина!

Теперь именно Шипачёв — самый результативный хоккеист в истории КХЛ. Поздравляю Вадима с этим историческим достижением! Очень приятно, что значительную часть своих очков Шипачёв заработал именно в СКА. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина и Кубок Континента, стали чемпионами России, а Вадим помог нам завоевать трофеи, набрав 315 результативных баллов в свитере нашего клуба. Уверен, Вадиму по силам дойти и до тысячи очков в КХЛ. Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Шипачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Оба трофея в КХЛ нападающий завоевал в составе петербургского СКА.