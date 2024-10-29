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Вадим Шипачёв рассказал, когда он задумался над тем, что может установить рекорды КХЛ

Вадим Шипачёв рассказал, когда он задумался над тем, что может установить рекорды КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о том, когда он задумался над тем, чт оможет побить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» и установил новый рекорд лиги. На счету Шипачёва 929 очков в лиге.

— Когда вы впервые задумались о том, что реально превзойти достижение Сергея Мозякина?
— Не помню, когда впервые об этом зашла речь. По-моему, в мой первый сезон в Казани. Тогда кто-то написал, что вот — осталось 100 очков до Мозякина. Эту тему подняли журналисты и стали постепенно раскручивать. Прошёл сезон, и стало понятно, что на следующий год можно уже побить рекорд. Если сильно постараться. И с прошлого сезона пресса стала регулярно подкидывать информацию, сколько осталось до Сергея.

— Сколько из 929 набранных очков вы помните, какие стоят особняком?
— Первое очко, конечно же. Вызвали на игру, и удалось заработать результативный балл за пас. По борту вроде бы закинул шайбу, получилось очко за вторую передачу. Вспоминается и первый гол. Забил его в ворота ЦСКА Косте Барулину. В Питере много хороших комбинаций разыгрывали. Половину набирал в большинстве, где мы уже на автоматизме чертили плюс-минус одно и тоже. Все не вспомнишь, но много хороших моментов было и в «Динамо», и в «Ак Барсе», — цитирует Шипачёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Шипачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Также он – лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

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