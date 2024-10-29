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Шипачёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Северсталь» под конец игровой карьеры

Шипачёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Северсталь» под конец игровой карьеры
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос о возможном возвращении в «Северсталь» под конец игровой карьеры. 37-летний форвард является уроженцем Череповца и начинал карьеру в КХЛ в этом клубе.

— Рекорд по количеству матчей в КХЛ, звание лучшего бомбардира за всю историю Лиги. Не хватает только возвращения домой, в Череповец?
— Не хочу далеко загадывать. У меня контракт с минским «Динамо», хочу отработать его честно и полностью. А там — видно будет. Конечно, Череповец для меня особый город, там у меня мама с братом. Мы с семьёй хоть и живём теперь в Москве, но я тепло отношусь к «Северстали» и городу, оттуда вышел, — цитирует Шипачёва официальны сайт КХЛ.

На счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф. Вадим забросил 291 шайбу и отдал 638 результативных передач.

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