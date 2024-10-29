Сергей Мозякин поздравил Вадима Шипачёва с новым бомбардирским рекордом КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Сергей Мозякин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачёва с новым бомбардирским рекордом КХЛ. На счету Вадима теперь 929 очков, предыдущий рекорд принадлежал Мозякину.

«Вадим, я поздравляю тебя с этим достижением, с теперь уже твоим рекордом! Я рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов. Сейчас, работая с детьми, я надеюсь, что наши с тобой рекорды по голам, очкам, передачам, тоже будут однажды побиты. Ещё раз мои поздравления, ты огромный молодец!» — цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.

Шипачёв – лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).