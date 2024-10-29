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«Знал, что всё у него будет хорошо!» Никита Гусев — о бомбардирском рекорде Шипачёва в КХЛ

«Знал, что всё у него будет хорошо!» Никита Гусев — о бомбардирском рекорде Шипачёва в КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачёва с новым бомбардирским рекордом КХЛ. На счету Вадима теперь 929 очков, предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину.

«Очень рад за Вадима, поздравляю его с этим достижением. Это очень круто! Как я помогал ему приблизиться к рекорду? Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру. В остальном мы старались делать своё дело на льду и приносить пользу команде. Думаю, что каждому игроку важно преодолеть непростой этап. Сильно за него не переживал. Знал, что всё у него будет хорошо!» — цитирует Гусева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Шипачёв – лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

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