Козлов — о победе над «Адмиралом»: были готовы к вязкой игре со стороны соперника

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1) и заявил, что уфимская команда была готова к вязкой игре соперника.

«Хорошая игра, вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Важно было хорошо начать встречу, забили в большинстве. Игра была равная, хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве. Готовимся к следующей игре. Мы внесли коррективы в тренировочный процесс в связи с графиком матчей. Я вижу прогресс, что мы играем дома, перед нашими болельщиками. Мы получаем заряд эмоций, потому что за нас здорово болеют. Будем стараться играть на выезде так же, как и в Уфе», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.