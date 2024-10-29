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Козлов — о победе над «Адмиралом»: были готовы к вязкой игре со стороны соперника

Козлов — о победе над «Адмиралом»: были готовы к вязкой игре со стороны соперника
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:1) и заявил, что уфимская команда была готова к вязкой игре соперника.

«Хорошая игра, вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Важно было хорошо начать встречу, забили в большинстве. Игра была равная, хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве. Готовимся к следующей игре. Мы внесли коррективы в тренировочный процесс в связи с графиком матчей. Я вижу прогресс, что мы играем дома, перед нашими болельщиками. Мы получаем заряд эмоций, потому что за нас здорово болеют. Будем стараться играть на выезде так же, как и в Уфе», — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Ливо (Шаров) – 03:58 (5x3)     2:0 Ремпал (Тодд) – 20:44 (5x5)     2:1 Сошников (Шэн, Гутик) – 57:07 (5x4)    
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